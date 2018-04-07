Телеканал "112 Украина" на Пасху будет транслировать богослужения
из главных храмов Украины. "112 Украина" выпустит спецпроект,
посвященный Пасхе Фото: pexels.com Телеканал будет транслировать
богослужения из главных храмов Украины, а также покажет
поздравления глав основных православных конфессий и передачу
благодатного огня.Экспертами в пасхальном эфире будут религиоведы
Игорь Козловский, Михаил Черенков и Андрей Ковалев, кандидат
богословия, учитель Киевской духовной семинарии Олег Надь,
заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по
вопросам культуры и духовности Виктор Еленский.Пасхальные
богослужения "112 Украина" начнет транслировать 7 апреля в 22.20.В
серии праздничных промо-роликов со слоганом "Знай больше о наших
традициях!" телеканал расскажет об интересных народных верованиях,
связанных с пасхальными яйцами: почему важно побеждать в яичных
поединках, что означают точки в рисунках на писанках, и что должно
было быть изображено на пасхальных яйцах, которые дарили мужчинам.
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