Телеканал "112 Украина" на Пасху будет транслировать богослужения из главных храмов Украины. "112 Украина" выпустит спецпроект, посвященный Пасхе Фото: pexels.com Телеканал будет транслировать богослужения из главных храмов Украины, а также покажет поздравления глав основных православных конфессий и передачу благодатного огня.Экспертами в пасхальном эфире будут религиоведы Игорь Козловский, Михаил Черенков и Андрей Ковалев, кандидат богословия, учитель Киевской духовной семинарии Олег Надь, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности Виктор Еленский.Пасхальные богослужения "112 Украина" начнет транслировать 7 апреля в 22.20.В серии праздничных промо-роликов со слоганом "Знай больше о наших традициях!" телеканал расскажет об интересных народных верованиях, связанных с пасхальными яйцами: почему важно побеждать в яичных поединках, что означают точки в рисунках на писанках, и что должно было быть изображено на пасхальных яйцах, которые дарили мужчинам. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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