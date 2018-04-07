В Украине со 2 апреля можно будет свободно выбирать терапевтов, педиатров и семейных врачей. Для этого государство со 2 июля будет выделять средства на каждого пациента – 370 грн за ведение в течение года.

Журналисты дали ответы на самые популярные вопросы, которые возникают по этому поводу в украинцев, передает со ссылкой на

Кто такой врач первичной медицинской помощи?

Это специалист, который владеет полной информацией о вашем здоровье и может определить, на какой стадии требуется вмешательство профильного специалиста. Главная задача врача ПМП – вовремя предотвратить заболевание или обнаружить его на ранней стадии. Если раньше пациент мог сразу пойти к профильному специалисту по собственной инициативе, то уже с июля для этого ему будет необходима справка врача ПМП.

Семейный врач должен обслуживать всю семью?

Необязательно. Каждый из членов семьи может выбрать специалиста отдельно. Поэтому семейный врач – это, скорее, общее название.

Как выбрать семейного врача?

В Минздраве рекомендуют воспользоваться "сарафанным радио" – посоветоваться с друзьями, знакомыми, посетить ближайшую к месту проживания больницу, посидеть в очереди, послушать, что говорят о конкретном враче, а уже потом сделать свой выбор. Также можно опираться на собственный опыт: если медик, у которого вы лечились ранее, вполне вас устраивает, то договор можно заключить с ним.

Зависит ли выбор врача от прописки?

Согласно закону, выбрать специалиста можно независимо от места регистрации пациента, проживания или уплаты обслуживания. Главным принципом выбора, по версии Минздрава, есть желание лечиться именно у этого врача и обязательное подключение учреждения, в котором он работает, к системе "Электронное здоровье" (данные о каждом пациенте отныне будут храниться не в папках или электронных коробках, как это было раньше, а в электронной системе). Проверить информацию о подключении медучреждения можно в регистратуре, у врача, на сайте https://portal.ehealth-ukraine.org/divisions.html#/ или же с помощью спецнаклейки "Здесь можно выбрать своего врача".

Для чего подписывать декларацию с врачом?

Декларация – это документ, который удостоверяет желание пациента обслуживаться именно у этого специалиста. Поэтому подписывая ее, вы сообщаете государству через Национальную службу здравоохранения (НСЗУ), что средства за ваше обслуживание должны поступать именно в это медучреждение. Декларация действительно является формой заявления.

Какие документы нужны для подписания декларации?

Пациенту необходимо взять с собой паспорт, идентификационный номер и мобильный телефон. Для подписания декларации для ребенка вам также понадобится свидетельство о его рождении.

Нужно ли заранее записываться на заключение декларации?

Предварительная запись не требуется. Процедуру подписания декларации каждое заведение первичной медицинской помощи определяет самостоятельно. Например, это может происходить в обычном режиме работы медучреждения, а могут быть определены отдельные часы.

Кто должен вносить данные в систему?

В каждом подключенном к "Электронному здоровью" учреждении будет определено уполномоченное лицо, которое вносит данные (это может быть или регистратор, или медсестра, или врач). Для процедуры понадобится компьютер, интернет и принтер (для распечатки деклараций). Их должно обеспечить медучреждение. Пациенту довольно просто прийти с документами.

Как будет происходить подписание декларации?

Вы заявляете в регистратуре о своем желании подписать декларацию. Уполномоченный работник медучреждения вводит ваши данные в электронную систему, после чего на ваш мобильный телефон придет сообщение с кодом, который нужно продиктовать. Из электронной системы распечатают декларацию с вашими данными, вы внимательно проверяете их (при необходимости можно внести изменения), подписываете два экземпляра. Один вы забираете себе, другой остается в медучреждении. Работник медучреждения подтверждает вашу декларацию электронной подписью и направляет ее в е-систему.

Может ли врач отказать вам в подписании декларации?

Такая вероятность существует только в том случае, если врач уже набрал оптимальное количество пациентов. Семейный врач может обслуживать 1,8 тыс. пациентов, терапевт – 2 тыс., педиатр – 900. Исключение составляют врачи, которые работают в селах. Им придется обслуживать даже 2 тыс. людей. В Минздраве обещают, что без медпомощи не останется никто.

Как подписать декларацию бабушке без телефона, инвалиду или ребенку из интерната?

Вместо ребенка, который не имеет родителей, подписать декларацию может покровитель (или другое уполномоченное лицо), к инвалидам и бабушкам без телефонов, как уверяют в Минздраве, может прийти домой представитель медучреждения со своим средством связи и помочь в заключении договора.

Предоставит ли врач ПМП помощь без подписанной декларации?

В медицинской помощи пациенту не откажут, однако подписать декларацию сразу же после первого приема ему все равно предложат. С 2020 года (когда уже реформа заработает на всех звеньях) попасть к специализированным врачам без направления от врача ПМП (за государственный счет) пациент не сможет. Или он подписывает декларацию и уже с направлением бесплатно идет к хирургу, гинекологу, травматологу и т. п., или же самостоятельно оплачивает их услуги.

А если сломал ногу?

Услуги неотложной или экстренной медицинской помощи будут покрываться государством на 100%.

Сможет ли пациент сменить врача?

Декларация не является юридическим документом и не подписывается "на всю жизнь". Она действует до тех пор, пока пациент не решит сменить своего врача (если его, скажем, не устраивает качество предоставляемых услуг). Пациент сможет заключить декларацию с другим медиком, при этом не аннулируя предыдущий договор. Изменения автоматически зафиксируются сами – сразу после подписания новой декларации.

С какими вопросами можно обращаться к врачу первичного звена?

Пациент может обращаться к медику с любыми вопросами, связанными со здоровьем.

Врач ПМП будет наблюдать за вашим состоянием здоровья, ставить диагнозы и лечить наиболее распространенные болезни, травмы, отравления, патологические, физиологические (во время беременности) состояния; вести пациентов с хроническими заболеваниями и состояниями; при необходимости предоставлять направление к специалисту вторичной или третичной помощи или же сам будет консультироваться с ним. Он будет оказывать неотложную помощь при остром расстройстве физического или психического здоровья, если не требуется экстренной, следить за предотвращением болезней, предоставлять необходимые справки (например, в бассейн), листки нетрудоспособности, направления для прохождения медико-социальной экспертизы и прочее. В его компетенцию также входит наблюдение за здоровым ребенком, неосложненной беременностью и оказание отдельных услуг паллиативной помощи.

Будут ли врачи выезжать на вызовы?

Врачи сами будут решать, ехать на вызов или нет. Пациент должен позвонить и записаться на прием или же убедить медика в необходимости обследоваться дома. Оценку ситуации врач будет осуществлять на основании озвученной ему информации. После этого он будет предлагать пациенту наиболее приемлемый вариант: например, не ждать его приезда, а вызвать "скорую". Служба "скорой" будет работать в привычном режиме.

Что делать, если ваш врач в отпуске или заболел?

Медучреждение должно обеспечить замену врача, если он ушел в отпуск, заболел или по другим причинам не может принять пациента. Последнего должны предупредить об этом заранее.

Как записаться на прием?

Пациент может записаться к врачу лично, по телефону, по электронной почте. Об изменении контактных данных граждане должны сообщить заранее.

Будут ли работать медучреждения в выходные?

Большинство заведений в выходные не будут работать полный рабочий день. Одновременно могут быть созданы дежурные кабинеты, где будут принимать пациентов вне определенных часов, в выходные, праздничные и нерабочие дни.

Можно ли выбрать частного врача за государственный счет?

Такая возможность существует. Для этого частная больница должна заключить соглашение с государством. В Минздраве уверяют, что частные медучреждения будут работать по тем же тарифам на первичном звене, как и государственные.

Если я заболел во время командировки или отпуска?

Экстренную медицинскую помощь окажут пациенту по месту фактического пребывания. Если человеку станет плохо, семейный врач сможет проконсультировать его в любое время по телефону. В Минздраве убеждены, что большинство ситуаций можно решить именно таким образом.

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