Литовские военные инструкторы, которые отправятся в Украину, пробудут в стране до конца июня.

Министерство национальной обороны Литвы направит в Украину новую группу военных инструкторов, сообщил 6 апреля портал Delfi, информирует svodka.net.

Служащие Добровольческих сих обороны сменят военных Драгунского батальона им княгини Бируте, которые уже вернулись в Литву.

Церемония проводов новой группы, которая состоит из 12 литовских военных, состоялась 6 апреля. Они пробудут на Яворовском полигоне во Львовской области до конца июня. Обучать украинцев литовские военнослужащие будут вместе с коллегами из США, Канады, Польши и Великобритании.

Это уже третья смена литовских военных инструкторов, которая едет в Украину.

В 2015 году в Международном центре миротворчества и безопасности, который находится в Яворове Львовской области, началась подготовка бойцов Вооруженных сил Украины по программе «Объединенной многонациональной группы по подготовке – Украина» (JMTG-U) военными из США, Канады, Великобритании, Дании, Литвы и Польши.

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