Оккупационные администрации продолжают так называемый призыв местных жителей, работающих на промышленных предприятиях, расположенных на временно оккупированных территориях. Об этом, ссылаясь на информацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сообщил на брифинге спикер Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк, передает

Повестки вручаются работникам, не достигшим 55 лет, сообщает разведка. После посещения военкоматов лицам сообщается, что время и дата проведения собрания им будет сообщено через руководителей предприятий, на которых они работают. В случае отказа "проходить службу" в рядах оккупационных войск, работникам угрожают увольнением с работы.

"До прохождения так называемой военной службы в составе частей и подразделений 1 и 2 АК российско-оккупационных войск, после проведения проверки так называемыми "Органами государственной безопасности" псевдореспублик, привлекаются военнослужащие, которые были возвращены на оккупированные территории в процессе обмена пленных", - сообщили в управлении.

Напомним, 27 декабря 2017 состоялся обмен для освобождения украинских заложников на Донбассе. Из плена освободили 74 заложников.

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