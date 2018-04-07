В Киевской области задержали девятерых сотрудников коллекторской фирмы, которые, по словам правоохранителей, с применением физической силы попытались завладеть домом местной жительницы.

Об этом на своей странице в сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко, передает .

Инцидент случился в селе Неграши Киево-Святошинского района.

По версии прокуратуры, 28 марта девятеро мужчин ворвались в частный дом, применив физическую силу, вывели на улицу 11-летнюю дочь хозяйки, сменили замки на входной двери и забаррикадировались внутри.

Злоумышленники были задержаны, им сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой, соединенный с проникновением в жилище) УК.

Прокуратура направила в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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