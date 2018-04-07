Главной проблемой в языковом споре между Украиной и Венгрией является позиция самих венгров, которые желают изучать школьные предметы на родном языке.

Об этом в интервью «Апострофу» рассказал обозреватель-международник Андрей Бузаров, информирует svodka.net.

По его словам, между Украиной и Венгрией не было никаких споров до возникновения ситуации с языковым законом. Более того, Венгрия традиционно активно отстаивала право Украины на получение безвиза с ЕС. Но при этом в ближайшее время споры вокруг языка вряд ли утихнут.

«Самая главная проблема для венгров Украины заключается не в том, что они не хотят учить украинский язык. Это неправильный ярлык. Они не против изучения украинского языка с первого класса и до конца учебы. Проблема в том, что для венгров принципиально сохранить возможность учить школьные предметы – алгебру, физику, химию – после пятого класса на венгерском языке. Почему? Многие из них, заканчивая учебу в школе, едут учиться в Венгрию», — рассказал Бузаров.

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