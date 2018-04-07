Возле диагностического центра в Киеве 6 апреля неизвестные жестоко избили Юрия Лиску. Это уже второе набег на врача, который открыто заявил о коррупции в медицине.

О происшествии «Обозревателю» рассказал сам потерпевший.

В 11:50 Лиска шел к себе на работу. На территории филиала №2 коммунального неприбыльного предприятия «Киевский диагностический центр» (КДЦ) Деснянского района к нему подошли двое молодых людей на вид до 25 лет.

«Они пристально смотрели на меня, а когда поравнялись, один из них замахнулся, чтобы ударить меня рукой в висок, но я вовремя среагировал и удар пришелся по скуле. В результате я получил рассечение. Затем эти двое, по виду типичные «титушки», начали меня избивать, при этом один из них сказал, «если ты не заткнешься, мы тебя убьем», — рассказал пострадавший врач.

Мужчину избивали несколько минут, позже у него диагностировали перелом носа, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и рассечение мягких тканей. Возможно, медика избивали дольше, если бы не двое прохожих, молодых парней. Ребята погнались за нападавшими и догнали их, однако молодчики применили газовый баллончик, после чего скрылись.

После происшествия Лиска позвонил в скорую и полицию. Карета скорой помощи приехала через пять минут, а вот полицию, по его словам, пришлось ждать более часа.

«В 11:54 я позвонил на 102 и сообщил, что меня избили и угрожали убить, но полиция все не приезжала. Где-то в 12:40 я позвонил повторно и только после этого полицейские приехали. На часах к тому моменту было 13:07», — рассказал Юрий Лиска.

Пострадавший добавил, что когда он сообщал о нападении на него осенью 2017 года, на место происшествия в течение 7-10 минут тогда приехали пять экипажей полиции. Почему правоохранители так долго ехали в этот раз, врач не знает.

Почему на Лиску напали повторно? Сам врач считает, что это произошло после того, как он накануне побывал на приеме у главы Деснянской районной администрации Геннадия Заболотного, где передал заявление о бездействии и невыполнении предписаний Апелляционного суда г. Киев чиновниками РГА и руководством КДЦ Деснянского района.

Напомним, что 19 февраля 2018 года суд постановил восстановить на работе Юрия Лиску, также власть КДЦ Деснянского района обязана выплатить медработнику зарплату за время вынужденного прогула.

«На работе меня восстановили с проблемами, а заработную плату до сих пор не выплатили», — рассказал врач.

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