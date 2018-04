Кота и морских свинок бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля следовало бы спасти, отметили в организации "Люди за этичное обращение с животными". Морские свинки Скрипаля умерли в его доме в Солсбери, а кота усыпили Фото: EPA "Этих животных не должны были оставлять в доме, как не оставили бы там детей, – бесспорно, что их следовало бы спасти", – отметили в организации. No one should have left these animals inside the house any more than they would have done children – clearly, they should have been rescued. PETA is calling for an investigation in order to determine how this was allowed to happen & ensure that procedures are put in place. https://t.co/hpu0GG5iUI — PETA UK (@PETAUK) 6 квітня 2018 р. 5 апреля газета The Mirror сообщила со ссылкой на представителя департамента окружающей среды Великобритании, что две морские свинки Скрипаля погибли от обезвоживания, а его черного персидского кота по кличке Нэш ван Дрейк усыпили.Спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что животных могли кремировать, чтобы скрыть улики.Посольство РФ в Великобритании подчеркнуло, что, по словам племянницы Скрипаля Виктории, у него было два кота, и потребовало от Лондона ответа о судьбе второго животного.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле.Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.3 апреля директор лаборатории оборонной науки и техники в Портон-Даун Гэри Эйткенхед признал, что эксперты не смогли определить, где был создан яд, которым отравили Скрипаля. Он отметил, что для установления происхождения вещества необходимы материалы, в том числе данные разведки, к которым доступ есть только у правительства.По данным The Times, Британия заявила союзникам, что "Новичок" произвели в лаборатории в Саратовской области РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки скрипаля что кота его стран Теги: мир