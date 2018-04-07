Латышам нужно депортировать в РФ россиян, которые ходят митингом в поддержку обучения на русском языке, пока они не организовали в Латвии «Рижскую народную республику», считает российский журналист Аркадий Бабченко. Об этом он написал в Facebook.

«Митинг в защиту русского языка в Латвии. Люди, которые, прожив двадцать восемь лет в стране, так и не выучили ее языка, предлагают латышам в Латвии сколотить самим себе по крепкому гробу. Потому что их величества русские хотят в их стране говорить на своем языке. Ходить по улице с колорадками. И называть всех фашистами. Русский язык их, бл…дь, из Риги до Киева доведет», – отметил журналист, информирует svodka.net.

По мнению Бабченко, латышам не нужно переубеждать сторонников «русского мира».

«Латыши, хотите совет? Гоните их нах…й. Вот просто весь этот митинг в авоську – со всеми барабанами, плакатами и колорадками – и нах…й за поребрик. Сразу. Без разговоров», – подчеркнул он.

22 марта Сейм Латвии принял поправки к закону об образовании, которые предусматривают постепенный переход школ национальных меньшинств на обучение на государственном языке. Планируется, что переход завершится в 2021/2022 учебном году.

Всего в Латвии действует 168 начальных и 108 средних школ, где обучение проходит на русском языке.

При этом, по данным минобразования, с 2009-го по 2016 годы доля учеников, которые сдавали выпускные экзамены на латышском языке, выросла с 60% до 85%.

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