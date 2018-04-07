Сегодня утром возле пункта пропуска "Солотвино" на украинско-румынской границе пограничники нашли пакет с пистолетом и мужской сумкой. Об этом сообщили в пресс-службе Мукачевского пограничного отряда.

"Сегодня военнослужащие Мукачевского пограничного отряда обнаружили близко пункта пропуска "Солотвино" неизвестный пакет. В нем находился пистолет и мужская сумка для документов. Неизвестные бросили пакет в 10 метрах от пункта пропуска. О данном факте пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению вероятного владельца оружия", - говорится в сообщении пограничников.

В то же время в отделе коммуникации полиции Закарпатской области сообщили, что обнаруженный пистолет является пневматическим. По делу продолжаются проверки.

"Наши сотрудники на месте инцидента установили, что оружие является пневматическим, его направили на экспертизу. А в сумке находились ключи от автомобиля и никаких документов. По данному делу проводятся необходимые следственные действия", - отметила в комментарии пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щоголева.

Напомним, сотрудники СБУ вместе с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры изъяли большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов в Одессе.

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