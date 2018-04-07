Семикратный чемпион Российской Федерации по сноуборду Алексей Соболев дал интервью журналистам одного из российских изданий, во время которого заявил, что Украина является одним из наиболее классных мест из тех, которые он посещал. Участника Олимпийских игр цитирует Lеnta.ru.

После того, как журналисты подняли тему путешествий, они спросили, какая из посещенных стран понравилась Соболеву больше только, на что он обосновано ответил.

"Первое, что приходит в голову, - Украина. Когда я был в Буковеле, то зарядился только положительными эмоциями. Мне невероятно понравилось общаться с украинцами. А, например, Новая Зеландия не зацепила совсем", - объяснил сноубордист.

Как сообщал svodka.net.uа, гимнаст, двукратный чемпион Юношеских олимпийских игр в составе сборной Украины Олег Степко принял гражданство Российской Федерации. Таким образом, он будет выступать под российским флагом. заявил тренер спортсмена Владимир Кочнев. Известно, что до 2014 года Степко представлял Украину.

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