Новые санкции, введенные США против России, не повлияют на подготовку встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина – и на то есть прична.

По ее словам, Трамп может попытаться надавить на своего коллегу, чтобы «русские изменили свое поведение», информирует svodka.net.

«Как ранее говорил президент, он хочет установить хорошие отношения с Россией, но это может зависеть от некоторых действий россиян. Как бы то ни было, президент хочет продолжать жесткий курс до тех пор, пока мы не увидим перемен», – цитирует Сандерс CNN.

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