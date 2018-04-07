прежний полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери, находится в сознании и может говорить. Об этом сообщил в субботу телеканал Sky News, ссылаясь на источники, передает

"Полиция вскоре сможет переговорить с человеком, находящимся в центре истории с отравлением в Солсбери. Бывший российский шпион Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии, хорошо реагирует на лечение, находится в сознании и разговаривает", - сообщила ведущая телеканала

По ее словам, теперь, когда Сергей и Юлия вменяемые, они смогут пролить свет в следствии относительно своего отравления.

Как сообщал Сергей Скрипаль хорошо реагирует на лечение, его состояние быстро улучшается и он больше не находится в критическом состоянии, сообщили во вторник врачи в мед учреждении в Солсбери.

Ранее на прошлой неделе Скотленд-Ярд обнародовал первое официальное обращение от Юлии Скрипаль после того, как она пришла в себя после отравления в одной из больниц Великобритании.

Напомним, 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаль и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

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