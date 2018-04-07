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Скрипаль пришел в сознание и может говорить, — СМИ
07.04.2018 15:39
Скрипаль пришел в сознание и может говорить, — СМИ

Российский экс-шпион Сергей Скрипаль, который был отравлен в британском Солсбери веществом «Новичок», пришел в сознание и может говорить.

Эти данные озвучил телеканал .

По его информации, его уже готовят к разговору с правоохранителями.

«Полиция вскоре сможет переговорить с человеком, находящимся в центре истории с отравлением в Солсбери. Бывший русский шпион Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии, хорошо реагирует на лечение, находится в сознании и разговаривает», — прозвучало из уст одного из телеведущих в эфире.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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