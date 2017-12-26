На прошлой неделе вышли изменения официальных диетологических рекомендаций в – и многое из того, что называлось “здоровым питание” на протяжении 50 лет, теперь ведет к ожирению и диабету- Еще один повод не ориентироваться на рекомендации по “здоровому питанию”, а доверять телу, которое знает лучше, пишет .

Вы апологет здорового питания? Начинаете утро с белкового омлета без соли, а заканчиваете – отварной куриной грудкой?

У меня для вас плохие новости. Вам грозят ожирение, диабет и сердечные болезни – существенно больше, чем любителям кофе со сливками и хороших стейков.

В нашей культуре пища очень сильно нагружена разными смыслами, ее потребление может вызывать не только удовольствие, но и гордость (я питаюсь правильно!), вину, стыд (я съел вредную, запретную, плохую еду!).

Одна из самых распространенных идей о пище в нашей культуре – разделение еды на “здоровую” и “нездоровую”. Этот подход порождает огромную тревогу в связи с питанием, усиливает обессию – фиксированность на теме еды, присваивает человеку статус “плохого” или “хорошего” в зависимости от той еды, которую он съел.

Подход интуитивного питания учит нас не разделять пищу на здоровую и не здоровую, а выбирать еду по внутреннему желанию, потребности тела. Зачастую эта идея вызывает удивление. сопротивление, даже шок – как это так, не бывает здоровой и нездоровой еды- Как же тогда выбирать “правильное”, полезное, причиняющее моему телу добро и улучшающее здоровье. Ответ на этот вопрос простой и уже вам знакомый: выбирать то, что сейчас хочет ваше тело.

Почему?

Да потому, что представления о том, какая еда является “здоровой”, в диетологии постоянно меняется.

В минувший четверг произошло событие огромной важности в диетологии: впервые за много лет были кардинально изменены официальные диетологические рекомендации в – а именно по ним впоследствие формулируются все другие диетологические рекомендации в других странах.

“На протяжении двух поколений американцы питались в соответствии с диетологическиим рекомендации, суть которых не подтвердилась в клинических исследованиях”, – написали на прошлой неделе все без исключения крупные СМИ, а также журналы о здоровье и здоровом обрае жизни.

Что же изменилось?

Во-первых, рекомендация поддерживать в питании низкий уровень жира полностью себя исчерпала. В новой версии рекомендаций указывается, что холестерол, содержащийся в пище, НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ к холестеролу в крови. Американцы – а следом за ними и весь мир, использующий эти рекомендации, совершенно напрасно избегали яичных желтков и печени десятилетиями.

Изменения этой рекомендации окажут влияние на питание всех людей, начиная со школьных завтраков и кончая советами клинических диетологов.

Как же так получилось, что нас обдурили и заставили есть белковые омлеты и отказаться от жирного мяса?

Как пишет “Нью-Йорк Таймс”, в этом велика роль лобби пишевой индустрии, “мутившей воду” (продукты с низким содержанием жира прекрасно продавались десятилетиями).

Но основной причиной является то, что эти рекомендации были основаны на очень слабых научных доказательствах: исследованиях наблюдательного, эпидемиологического характера. Эпидемиологические исследования демонстрируют связь, ассоциацию, но не причинно-следственную связь между явлениями.

Вместо того, чтобы принять ограниченность таких данных для обснования рекомендации, ученые переоценили их значимость.

Большинство диетологическмих рекомендаций основывались на исследованиях Гарвардской медицинской школы, однако в 2011 директор школы признал, что результаты их исследований не могут быть вопроизведены в клинических экспериментах, то есть не могут быть подтверждены.

Также сомнениям подверглось ограничение в употреблении соли. Целый ряд исследований в последние годы получили данные, опровергающие связь употребления сатурированных жиров и заболеваний сердца, как мы привыкли думать.

Тот факт, что мы годами ограничивали жиры и холестерол в своем питании, мог причинить серьезный убыток нашему здоровью. Урезание жиров в питании автоматические означает увеличение употребления углеводов – зерна и круп, овощей и фруктов, того, что мы считали “здоровым питанием” десятилетиями. За последние 50 лет количество потребления жиров сократилось на 25%, тогда как потребление углеводов возросло на 30%.

Согласно последним исследовательским данным, такой стиль питания увеличивает риск развития ожирения, диабета и заболеваний сердца значительно больше. чем питание, в котором присутствуют жиры и холестерол.

В настоящий момент комитет, занимающийся формированием новых рекомендаций, предлагает исключить “нежирное мясо” из списка рекомендованных для здорового питания продуктов, и убрать рекомендации сократить красное мясо и обработанное мясо. В частности, нежирное мясо полностью исключат из школьных завтраков.

Может ли, что диеты, исключающие употребление мяса, быть здоровыми- Могут. А могут быть и нет. Мы просто до сих пор толком не знаем этого. Не существует серьезных исследовательских данных, на которые мы могли бы опереться, которые включали бы взрослых вегетарианцев и описывали детей.

Фактически, пишет “Нью-Йорк Таймс”, с тех пор, как в 1961 году были выпущены рекомендации ограничения сатурированных жиров и холестерола, американцы были вовлечены в безответственный. неконтролируемый диетический опыт. Настала пора более скептически смотреть на результаты эпидемических исследований и перестраивать стратегию питания с самых ее основ.

До тех пор, пока этого не произошло, рекомендуется вернуться к доброй старой диете наших предков: поменьше круп, поменьше сахара, побольше животной пищи – мяса, масла, необезжиренных молочных продуктов.

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