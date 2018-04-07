|"Прорыв": Россия похвасталась новыми супертанками
|07.04.2018 15:44
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В России в этом году закончат работу над первыми модернизированными танками Т-90М "Прорыв-3".
Часть партии составят переделанные машины Т-90, также военные получат и абсолютно новые экземпляры, передает со ссылкой на
"Выполнение контракта идет. Частично машины будут переданы в этом году", — сказал источник, знакомый с ситуацией.В феврале заместитель министра обороны Юрий Борисов отмечал, что ведомство будет получать по 200 новых танков различных модификаций ежегодно.
По информации издания, Т-90М создан в рамках опытно-конструкторской работы "Прорыв-3" и является развитием моделей Т-90АМ ("Прорыв-2") и его экспортного варианта Т-90МС, впервые продемонстрированного в 2011 году.
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