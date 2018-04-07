прежний президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что нашел новую работу — он будет читать лекции в Нидерландах. Об этом он сообщил в Facebook, передает.

"Договорился с Академией спикеров Нидерландов о сотрудничестве. Пока я в Европе, буду зарабатывать на жизнь лекциями. В Академии очень классный коллектив, меня они впечатлили хорошим знанием специфики нашего региона и правильными ценностями. Надеюсь, долго читать лекции мне не придется, а опыт буду использовать не для лекций, а для отстранения олигархов от власти и реальной реформации", — написал Саакашвили.

В феврале украинские власти выслали бывшего одесского губернатора в Польшу, после чего он оказался в Нидерландах, где получил удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе.

Как сообщал , бывшего президента Грузии, экс-главу Одесской ОГА Саакашвили вернули в Польшу, откуда он прибыл, нарушая украинское законодательство.

Ему запретили въезд на Украину до 2021 года.

Саакашвили подозревается в причастности к организации митингов за средства Курченко.

В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 Уголовного кодекса Украины.

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