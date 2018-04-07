Жители приграничного города Вадсе в Норвегии из-за включенной сирены начали обращаться в полицию с вопросом, не началась ли война с Россией, пишет издание NRK. Жители города Вадсе обращались в полицию с вопросом не началась ли война с РФ Фото: ЕРА Сирена включилась в 23.50 и звучала более 15 минут, пока ее не отключил хозяин старой пожарной станции, в которой находился пункт управления.За это время встревоженные жители города обращались в полицию с вопросом не началась ли война с "восточным соседом", утверждает NRK.Позже власти сообщили, что тревога оказалась ложной. Опровержение информации об угрозе появилось через 20 минут после экстренного сообщения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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