Посольство России в Лондоне направило МИД Великобритании ноту с просьбой о встрече с главой ведомства Борисом Джонсоном. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на слова представителя пресс-службы дипмиссии, передает

"Как представляется, давно назрела встреча посла Александра Яковенко с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном для обсуждения только комплекса двусторонних отношений, а также расследования инцидента в Солсбери. В связи с этим Яковенко направил Джонсону личную ноту", - сказали в дипмиссии.

Дипломат отметил, что посольство не может дать "удовлетворительную оценку текущего уровня сотрудничества" с британским МИД, но надеется на конструктивный ответ и рассчитывает на организацию встречи в ближайшее время.

Пока ответа от иностранного офиса не надиходило.

Как сообщал 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаль и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.

В ответ Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломатов. К Великобритании присоединились более двух десятков стран. В свою очередь Россия выслала дипломатов из стран ЕС и США.

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