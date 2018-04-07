|Кох: Арестует Путин активы Exxon Mobil в России или нет?
|07.04.2018 15:55
|
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1890489474318102&id=100000712037223
6 апреля США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний.В ведомстве пояснили, что решение о расширении санкционного списка последовало за публикацией доклада во исполнение положений закона США "О противодействии противникам Америки через санкций" со списками российских чиновников, глав госкомпаний и миллиардеров так называемого кремлевского списка.Министерство иностранных дел РФ заявило, что санкции в отношении российских граждан и компаний отразятся на "простых американцах".
Поделитесь статьей с друзьями