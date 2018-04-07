Для ареста активов американской нефтяной корпорации Exxon Mobil у президента РФ Владимира Путина может "хватить кишок", отметил экс-вице-премьер РФ Альфред Кох. Кох: Хватит кишки или сдрейфит? Фото: Альфред Кох / Facebook "А между тем главный вопрос сегодня: арестует Путин активы Exxon Mobil в России (нефтяные платформы на сахалинском шельфе) – или нет? Хватит кишки или сдрейфит?" – задался он вопросом. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1890489474318102&id=100000712037223 6 апреля США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний.В ведомстве пояснили, что решение о расширении санкционного списка последовало за публикацией доклада во исполнение положений закона США "О противодействии противникам Америки через санкций" со списками российских чиновников, глав госкомпаний и миллиардеров так называемого кремлевского списка.Министерство иностранных дел РФ заявило, что санкции в отношении российских граждан и компаний отразятся на "простых американцах". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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