У Кремля крайне неблагоприятная ситуация – у него больше нет вариантов. Остается уходить в глухую несознанку. Или выступать с такими абсолютно радикальными опровержениями вроде «зачем уничтожили животных». Прежде только, это совсем не дело Кремля – указывать, что должна уничтожать и предпринимать британская власть на своей территории. Но сказать-то нечего, следовательно и приходится говорить что-то такое отвлекающее.

Конечно, Кремль и дальше может стоять на своем: не хранил, не предоставлял, родственников за границей не имею. У России нет альтернативы давлению Запада.

И потом, от Кремля уже ничего хорошего не ждут. Дальнейшие жесткие заявления приведут только к большей изоляции.

Процесс однозначно пошел, и я думаю, что именно так нужно трактовать события в Солсбери: пути назад больше нет. И те люди, которые хотели, чтобы Путин был полностью зависим от силовиков и не имел даже иллюзий хотя как-то вернуться к нормальным отношениям с Западом, должны испытывать некую удовлетворенность. Ведь ближайшие года два Путина уже никуда и ни в каком виде не примут – даже если он возьмется изображать из себя голубя.

Следует ожидать скорого прогресса в расследовании дела об отравлении Скрипаля. Дай Бог, его дочь Юлия заговорит и раскроет какие-то детали, о которых следствие может еще не подозревать. Хотя абсолютному большинству более-менее независимых наблюдателей и без того бесспорно, откуда ветер дует, чем он пахнет и где его сделали ядовитым.

Отравление Скрипаля – это именно тот случай, когда все уже понятно. России остается только складывать губки бантиком и обижаться.

Уровень конфликтности будет только ухудшаться, ведь Путину (даже если бы он хотел) отступать уже некуда, да и нельзя.

Вопреки ожиданиям президента о том, что Запад зависит от российских ресурсов – эта логика совершенно не работает, потому что этим ресурсам есть альтернатива.

И чем жестче Путин себя ведет, тем более жесткий симметричный ответ он получает.

Следует ожидать вербального обострения отношений между Россией и Западом. Силовые действия вряд ли возможны.

Безусловно, любители повоевать у России есть – но ресурсов-то нет. Ведь все то, о чем заявляли раньше – лишь слова и пиар. Можно, конечно, сделать еще две подводные лодки или пять ракет «Сармат». Но разве это что-то меняет?

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