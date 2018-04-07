Один из них амнистировали, другой получил испытательный срок

4 апреля им назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с лишением права занимать соответствующие должности врача анестезиолога в учреждениях, предприятиях, организациях независимо от формы собственности сроком на два года, сообщает пресс-служба суда.

Один обвиняемый подал заявление и суд применил к нему закон "Об амнистии в 2016 году" и освободил от отбывания как основного, так и дополнительного наказания.

Другого по статьям 75-76 Уголовного кодекса освободили от отбывания основного наказания с испытательным сроком 1 год и "с возложением ряда обязанностей".

Согласно судебным реестрами, подсудимыми является прежний анестезиолог Червоноградской больницы Оксана Смолевка и заведующий отделением анестезиологии Григорий Шипот, сообщает Zaxid.net.

По данным проекта "Первые о главном", 16-летний юноша умер после операции на аппендицит. На операционном столе у ​​него дважды останавливалось сердце, потом он впал в кому.

На третий день пациента отвезли в львовский ОХМАТДЕТ, но его жизнь спасти не удалось.

Приговор в отношении этих медиков еще не вступил в законную силу, следовательно они могут в течение 30 дней обжаловать его в Апелляционном суде Львовской области.