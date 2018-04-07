|На Львовщине врачей осудили за смерть подростка, но они избежали тюрьмы - ВИДЕО
|07.04.2018 15:58
|
Один из них амнистировали, другой получил испытательный срокДвух медиков из Червоноградской центральной городской больницы Львовской суд признал виновными в смерти пациента в 2016 году.
Фото: ПДМШ
4 апреля им назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с лишением права занимать соответствующие должности врача анестезиолога в учреждениях, предприятиях, организациях независимо от формы собственности сроком на два года, сообщает пресс-служба суда.
Один обвиняемый подал заявление и суд применил к нему закон "Об амнистии в 2016 году" и освободил от отбывания как основного, так и дополнительного наказания.
Другого по статьям 75-76 Уголовного кодекса освободили от отбывания основного наказания с испытательным сроком 1 год и "с возложением ряда обязанностей".
Согласно судебным реестрами, подсудимыми является прежний анестезиолог Червоноградской больницы Оксана Смолевка и заведующий отделением анестезиологии Григорий Шипот, сообщает Zaxid.net.
По данным проекта "Первые о главном", 16-летний юноша умер после операции на аппендицит. На операционном столе у него дважды останавливалось сердце, потом он впал в кому.
На третий день пациента отвезли в львовский ОХМАТДЕТ, но его жизнь спасти не удалось.
Приговор в отношении этих медиков еще не вступил в законную силу, следовательно они могут в течение 30 дней обжаловать его в Апелляционном суде Львовской области.