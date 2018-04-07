Ни пост, ни паски, ни крашанки не являются истинным смыслом Пасхи, а внимание стоит обращать на свои деяния и мысли.

Об этом «Апострофу» рассказал священнослужитель, ректор Открытого Православного Университета священный Софии-Премудрости Георгий Коваленко, информирует svodka.net.

Священнослужитель рассказал, что Пасха имеет два значения: старозаветное – вывод израильского народа из рабства и новозаветное – воскрешение Иисуса Христа.

«В той книге, по которой мы совершаем богослужение, есть такая ремарка: «Пусть будет всем известно, что ни мясо, ни яйца, ни сыр, ни пасочки не являются Пасхой. Пасха — сам Христос. И только тот, кто причащается, истинно вкушает Пасху». Все спрашивают: «Как быть тем, кто не постился или постился не все время, или не придерживался поста?» И ответ на этот вопрос дается в чтении, традиционном на Пасху. Это слово Иоанна Златоуста, он говорит: «И те, кто постился, и те, кто не постился, все придите. Трапеза готова», — отметил Коваленко.

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