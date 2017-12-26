В НБУ сообщили, как будут работать банки в праздники 27 и 28
декабря работа системы электронных платежей (СЭП) будет продлена на
2 часа. График работы банков на Новый год и Рождество
изменится.
На праздники будет действовать курс НБУ от 28 декабря 2017
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В период с 30 декабря 2017 до 8 января 2018 график работы
банковских отделений будет изменен, однако все банки обеспечат
бесперебойную работу банкоматов. Об этом сообщает пресс-служба
НБУ.
График работы банков в Украине на новогодние
праздники:
Порядок работы банковской системы Украины на новогодние
праздники facebook.com
- 27 и 28 декабря работа системы электронных платежей (СЭП) будет
продлена на 2 часа.
- 29 декабря 2017 до 13.00 в СЭП могут осуществляться только
платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному
юридическому лицу, а также платежи, направленные в НБУ и органов
Государственной казначейской службы Украины.
- Нацбанк и органы Госказначейская служба Украины могут
осуществлять платежи в адрес всех участников СЭП. Банковский день
заканчивается в 15.00.
- 1 и 8 января 2018 года СЭП, система электронной почты
Национального банка Украины, депозитарий НБУ, Система СЕРТИФ,
Система подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке
Украины НБУ, система по покупке и продаже кредитных ресурсов в
национальной валюте на межбанковском кредитном рынке Украина
“КредИнфо2“, Автоматизированная информационная система “Реестр
договоров с нерезидентами 2“ не работают.
- 2 января 2018 года банки будут работать без клиентов и
обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного
года. Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день будут
осуществляться.
- 3 — 5 и 9 января СЭП и банковская система Украины работают в
обычном режиме.
С 29 декабря 2017 года до 3 января 2018 включительно будет
действовать официальный курс гривны к иностранным валютам и
банковским металлам, установленный НБУ 28 декабря 2017.
Источник
Сводка.нет - Новости Украины и Мира