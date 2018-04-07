Американская актриса и кинорежиссер Кейт Хадсон готовится стать мамой в третий раз. Такую новость сообщила сама актриса, опубликовав заявление на своей станице в социальной сети Instagram.

К записи женщина добавила видео, на котором можно увидеть ее округлившийся живот, а также назвала пол малыша.

"Сюрприз!!! Если вас волновал вопрос, почему меня не было в социальных сетях так долго, то скажу, что очень плохо себя чувствовала. От бумерангов меня тошнило... Начало этой беременности оказалось самым трудным по сравнению с предыдущими... Мы пытались держать в секрете эту новость как можно дольше, но теперь ее уже невозможно скрыть. Мои дети, Дэнни, я и вся моя семья безумно рады! Маленькая девочка уже в пути", - написала Хадсон.

Стоит отметить, что у женщины уже есть двое детей: сын Райдер возрасте 14 лет, отцом которого является рок-музыкант Крис Робинсон, а также 6-летний Бингем - от солиста Muse Мэттью Беллами. Третий ребенок родится от парня Кейт, друга детства, Дэнни Фудзикавы.

Как сообщал svodka.net.uа, Кейт Миддлтон всегда приковывала взгляды людей со только мира своими удачными образами. Хотя из-за протокола у нее есть огромное количество правил и ограничений в дресс-коде, она всегда умеет подобрать удачное сочетание .

Публикация от Kate Hudson (@katehudson) 6 Апр 2018 в 10:15 PDT

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