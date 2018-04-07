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Правительство Румынии поддержал открытие пограничного пункта на границе с Украиной
07.04.2018 16:06
Правительство Румынии поддержал открытие пограничного пункта на границе с Украиной
Между населенными пунктами Орловка (Украина) и Исакча (Румыния) будет открыт пункт пропуска для паромного сообщения
Правительство Румынии одобрил открытие пункта пропуска Орловка - Исакча. Согласно документу, на территории пограничного пункта также разместится румынская таможня.
Правительство Румынии поддержал открытие пограничного пункта на границе с Украиной

Соответствующий документ, подписанный премьер-министром Румынии Виорики Денчиле, обнародовал у себя на Facebook заместитель председателя областного совета Одессы Юрий Димчогло.

Строительство паромных комплексов Измаил - Тулча (Румыния) и Орловка (Ренийский район Одесской области) - Исакча в декабря 2013 года был внесен в концепцию Государственной целевой региональной программы развития украинского Придунавья на 2014-2017 годы.

Украинский Кабмин одобрил проект открытия пункта пропуска Орловка - Исакча еще в ноябре 2014 года.

В начале октября 2014 году Украина и Румыния подписали соглашение о местном приграничном движении.

Напомним, что осенью 2017

в Румынии пограничники задержали гражданина Украины, который пытался незаконно попасть в страну с целью трудоустройства.

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