|Правительство Румынии поддержал открытие пограничного пункта на границе с Украиной
|07.04.2018 16:06
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Между населенными пунктами Орловка (Украина) и Исакча (Румыния) будет открыт пункт пропуска для паромного сообщенияПравительство Румынии одобрил открытие пункта пропуска Орловка - Исакча. Согласно документу, на территории пограничного пункта также разместится румынская таможня.
Соответствующий документ, подписанный премьер-министром Румынии Виорики Денчиле, обнародовал у себя на Facebook заместитель председателя областного совета Одессы Юрий Димчогло.
Строительство паромных комплексов Измаил - Тулча (Румыния) и Орловка (Ренийский район Одесской области) - Исакча в декабря 2013 года был внесен в концепцию Государственной целевой региональной программы развития украинского Придунавья на 2014-2017 годы.
Украинский Кабмин одобрил проект открытия пункта пропуска Орловка - Исакча еще в ноябре 2014 года.
В начале октября 2014 году Украина и Румыния подписали соглашение о местном приграничном движении.
Напомним, что осенью 2017
в Румынии пограничники задержали гражданина Украины, который пытался незаконно попасть в страну с целью трудоустройства.