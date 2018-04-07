Решение правительства США о включении российского магната Олега Дерипаски в "черный список санкций" будет иметь влияние на мировой бизнес, поскольку его империя имеет глобальный диапазон и сотрудничает с крупными компаниями из всех уголков планеты, передает со ссылкой на Reuters.

Вашингтон ввел санкции семи российских олигархов, 12 компаний, которыми они владеют или контролируют, а также 17 должностных лиц правительства России, поскольку они получают прибыль от российского государства, которая занимается "преступностью" по всему миру.

Дерипаска, состояние которого Forbes оценивает в 6,7 млрд, обладает конгломератом En +, который является совладельцем "Русала" и "Норильского никеля". Включение Дерипаски в список американских санкций может создать осложнения для компаний, с которыми он ведет бизнес, пишет издание. Сюда, в частности, входят немецкий автомобильный великан Volkswagen и швейцарская трейдинговая компания Glencore.

Кроме того, акции "Русала" торгуются на Гонконгской фондовой бирже. Он является одним из крупнейших производителей алюминия. По данным компании, более 10% прибыли она получает от экспорта в США. "Русалу" принадлежат активы в Италии, Ирландии, Швеции, Нигерии, Гайане, Гвинее, а также доля в австралийском QAL, крупнейшем в мире глиноземном заводе.

В "Норильского никеля" есть активы в Финляндии, Австралии и Южной Африке.

Напомним, Минфин США в пятницу дополнил список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены санкции. В новом санкционный список 38 российских физических и юридических лиц, в том числе "Рособоронэкспорт", "Российская финансовая корпорация" и "Русал". Вашингтон, мотивируя введение рестрикций (ограничений), обвинил Москву в незаконной аннексии Крыма, в разжигании насилия на востоке Украины, поддержки Башара Асада в Сирии, поставки ему материалов и оружия, а также в ведении противоправной деятельности в киберпространстве.

Как утверждает издание Forbes, миллиардер Олег Дерипаска потерял за один день через новые американские санкции 957 млн долларов.

Сам бизнесмен заявил, что считает этот шаг необоснованным и смешным, но обсудит этот вопрос с адвокатами после празднования православной Пасхи.

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