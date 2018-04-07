На Донбассе обнаружили остатки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), начиненного взрывчаткой, который двигался в сторону Верхнеторецкого, но упал в поле, сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«Заряд пластического взрывчатого вещества, который составлял не менее 1 килограмма, не сдетонировал», – отметили в штабе, информирует svodka.net.

Сообщается, что беспилотник собрали на основе полипропиленовой трубы, где находилась капсула с боевым веществом и электродетонатором, приводимым в действие в результате столкновения БПЛА с объектом.

«По предварительным оценкам специалистов штаба АТО, летательный аппарат был запрограммирован на поражение цели по предварительно введенным координатам и выполнял полет в автоматическом режиме», – рассказали в штабе.

Отмечается, что БПЛА передадут Нацполиции для проведения расследования.

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«В штабе АТО отмечают, что факт применения противником БПЛА-камикадзе является циничной попыткой совершения на подконтрольной правительству Украины территории террористического акта против мирного населения с непредсказуемыми последствиями по степени тяжести. Это сознательная попытка главарей российско-оккупационных войск расшатать и дестабилизировать ситуацию в прифронтовом Верхнеторецком в период проведения пасхальных праздников, обвинив в теракте Вооруженные силы Украины», – заявили в штабе.

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