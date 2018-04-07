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В Мурманской области концентрация диоксида серы в воздухе превысила предельно допустимую в девять раз
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07.04.2018 16:10
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Власти города Мончегорска Мурманской области сообщили о реальной
концентрации ядовитых веществ в воздухе уже после того, как
рассеялся ядовитый туман, висевший в воздухе несколько дней, пишет
"Новая газета". Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Повышенное содержание диоксида серы в воздухе связывают с
деятельностью дочернего предприятия "Норникеля" Фото: ЕРА По данным
издания, в эти дни над городом был виден желтый туман, а власти
огласили цифру значительно позже, когда туман уже рассеялся. В
"Новой газете" считают, что власти города решили не говорить о
реальной концентрации диоксида серы, чтобы избежать паники. Детей,
аллергиков и астматиков из города не вывозили.Превышение диоксида
серы в воздухе может приводить к онкологическим и
сердечно-сосудистым заболеваниям, заражению почв. Как рассказал
руководитель регионального управления Росприроднадзора Евгений
Мингалев, концентрация опасного вещества зафиксирована возле
комбината "Североникель", который принадлежит дочерней компании
"Норникеля" – Кольской горно-металлургической компании. В
других частях города концентрация диоксида серы была превышена в
пять раз.На комбинате "Североникель" выплавляют никель и медь, а
также производят серную кислоту. При отсутствии ветра и сильном
морозе комбинат должен снижать выбросы, однако этого не
произошло.Местные жители сообщили, что чиновники местной
администрации советовали им приобрести респиратор или газовый
противогаз. 7 марта жители начали жаловаться на першение в горле и
запах серы от водопроводной воды. За день горожане написали
около 50 жалоб в разные инстанции. Содержание диоксида серы в
воздухе сократилось в пять раз, после того как комбинат
полностью остановил плавки, рассказал руководитель
Росприроднадзора. Ведомство возбудило административное производство
по факту выбросов, комбинату грозит штраф до 200 тыс. руб. (около
$3,4 тыс.).В 2001 году Норвегия и "Норильский никель" заключили
соглашение, по которому королевство должно было предоставить грант
компании в размере €32 млн, а также кредит на сумму $30 млн на 10
лет от Северного инвестиционного банка для модернизации цехов
предприятия, находящихся близко от границы с Норвегией, ради
снижения выбросов.В 2009 году "Норильский никель" известил
норвежские власти, что не будет выполнять условия соглашения по
улучшению экологической обстановки.
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