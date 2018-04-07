Власти города Мончегорска Мурманской области сообщили о реальной концентрации ядовитых веществ в воздухе уже после того, как рассеялся ядовитый туман, висевший в воздухе несколько дней, пишет "Новая газета". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Повышенное содержание диоксида серы в воздухе связывают с деятельностью дочернего предприятия "Норникеля" Фото: ЕРА По данным издания, в эти дни над городом был виден желтый туман, а власти огласили цифру значительно позже, когда туман уже рассеялся. В "Новой газете" считают, что власти города решили не говорить о реальной концентрации диоксида серы, чтобы избежать паники. Детей, аллергиков и астматиков из города не вывозили.Превышение диоксида серы в воздухе может приводить к онкологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям, заражению почв. Как рассказал руководитель регионального управления Росприроднадзора Евгений Мингалев, концентрация опасного вещества зафиксирована возле комбината "Североникель", который принадлежит дочерней компании "Норникеля" – Кольской горно-металлургической компании. В других частях города концентрация диоксида серы была превышена в пять раз.На комбинате "Североникель" выплавляют никель и медь, а также производят серную кислоту. При отсутствии ветра и сильном морозе комбинат должен снижать выбросы, однако этого не произошло.Местные жители сообщили, что чиновники местной администрации советовали им приобрести респиратор или газовый противогаз. 7 марта жители начали жаловаться на першение в горле и запах серы от водопроводной воды. За день горожане написали около 50 жалоб в разные инстанции. Содержание диоксида серы в воздухе сократилось в пять раз, после того как комбинат полностью остановил плавки, рассказал руководитель Росприроднадзора. Ведомство возбудило административное производство по факту выбросов, комбинату грозит штраф до 200 тыс. руб. (около $3,4 тыс.).В 2001 году Норвегия и "Норильский никель" заключили соглашение, по которому королевство должно было предоставить грант компании в размере €32 млн, а также кредит на сумму $30 млн на 10 лет от Северного инвестиционного банка для модернизации цехов предприятия, находящихся близко от границы с Норвегией, ради снижения выбросов.В 2009 году "Норильский никель" известил норвежские власти, что не будет выполнять условия соглашения по улучшению экологической обстановки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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