Герой дня: Стало известно о «серьезной алкодраме в ЛНР» Смешная, но в тоже время показательная история, характеризующая сегодняшние нравы недореспублики, произошла в городе Ровеньки. На этой неделе к местным «правоохранителям» обратился локальный житель, 1950 года рождения, который поведал историю о том, что в первые дни наступившего 2018 года в подъезде дома по месту его жительства, неизвестный мужчина, под угрозой применения пистолета, открыто завладел принадлежащей ему бутылкой водки объемом 1,5 л, стоимостью 180 российских рублей. Как оказалось, обидчиком оказался боевик небезызвестной 13 БТРО Бассараб Николай Евгеньевич, 1978 года рождения. Вероятно, помутненное бурным новогодним празднованием сознание не смогло побороть желание похмелиться, а имея такие весомые аргументы, как огнестрельное оружие, его было легко осуществить, причем совершенно бесплатно, информирует svodka.net. svodka.net/

Сводка.нет - Новости Украины и Мира



экономика общество/экономика года как новости рождения его Теги: политические новости