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Сергей Скрипаль скоро сможет помочь в расследовании своего отравления
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07.04.2018 16:18
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Состояние отравленного в Великобритании экс-офицера российской
разведки Сергея Скрипаля медики назвали "быстро улучшающимся".
Скрипалей госпитализировали 4 марта Фото: ЕРА Об этом сообщила
Кристин Бланшар, медицинский директор больницы, где лечат Скрипаля
и его дочь Юлию, информирует Sky News.По словам медика, Юлия
Скрипаль уже довольно здорова, чтобы выпустить первое заявление
после отравления.Состояние Сергея Скрипаля Бланшар оценила как
"быстро улучшающееся".4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его
33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в
британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения
использовался разработанный в России нервно-паралитический агент
"Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от
Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет
считать случай незаконным применением силы Россией против
Великобритании.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и
потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили
Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских
дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних
контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23
британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов
выслали еще 27 стран и НАТО.29 марта стало известно, что Юлия
Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать, а 30 марта врачи
рассказали, что она в больнице начала есть и пить.
В посольстве РФ 30 марта потребовали предоставить им
доступ к выздоравливающей Скрипаль.31 марта в посольстве РФ
сообщили, что в связи с сообщениями британской прессы о том,
что Юлия Скрипаль пошла на поправку, ее двоюродная сестра Виктория
Скрипаль хочет навестить ее в Великобритании.5 апреля в эфире
телеканала "Россия 1" прозвучала запись разговора якобы Юлии
Скрипаль с ее двоюродной сестрой Викторией Скрипаль. Подлинность
разговора телеканал подтвердить не смог.5 апреля Скотланд-Ярд
опубликовал заявление Юлии, в котором она попросила ценить ее
личную жизнь и жизнь ее семьи в период выздоровления после
отравления.6 апреля стало известно, что состояние Сергея Скрипаля
больше не является критическим.
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