На стадионе "Динамо им. Лобановского" в столице Украины состоялось центральное противостояние 26-го тура Украинской Премьер-лиги в котором "Динамо" принимало луганскую "Зарю", передает корреспондент .

На 13 минуте "бело-синие" повели в счете благодаря голу Бурды - после подачи с углового Лунин при выходе не дотянулся до мяча, который долетел до центрбэка киевлян. Второе взятие ворот началось на старте второй 45-минутки. Долгий вброс Пиварича из аута нашел в штрафной Вербича. Далее мяч улетел за пределы штрафной к Гармашу. Хавбек нанес мощный удар. Лунин отбил мяч в штангу, далее игровой снаряд попал в Вербича и легионер использовал возможность - 2:0.

Далее выход Беседина лицом к лицу с Луниным обернулся к третьему пропущенному голу вратаря. Точку во встрече поставил Цыганков, который добил мяч после выстрела Вербича - 4:0. Впоследствии мог еще забить Мораес, но его опрокидывания через кипера закончилось попаданием в штангу.

Примечательно, что во втором тайме Денис Бойко отбил пенальти в исполнении Фопалы.

Добавим, что "динамовцы" с 57 очками остались 2-й, а "Заря" имея 37 пунктов идет 4-й.

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