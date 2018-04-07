заявляет, что возможное затопление террористами шахты "Юнком" в Донецкой области угрожает радиоактивным загрязнением региона.

Позицию ведомства озвучил на брифинге начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Максим Комиссаров, передает со ссылкой на "".

Он напомнил, что в советское время в шахте близ Енакиево был проведен подземный ядерный взрыв.

"Небольшой мощности, но имевший выброс радиоактивных продуктов, которые находятся под землей. В случае, если этот объект будет затоплен, то вероятно с этой водой частицы, зараженные в результате ядерного взрыва, могут проникнуть в грунтовые воды и можно только представить, что будет дальше. Это очень опасно", – отметил Комиссаров.

По его словам, пытается повлиять на данную ситуацию, но пока безрезультатно.

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