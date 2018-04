Новые фото прически президента США Дональда Трампа, сделанные во время его посадки на самолет в Западной Вирджинии в четверг, в очередной раз вдохновили пользователей Twitter на создание мемов и шуток, передает Некоторые воспользовался возможностью, чтобы использовать недавно популяризированный мем "If you do not love me at my" ...("Если не любишь меня таким..." - англ.) - шутка о том, что любить людей стоит в любых проявлениях, даже в не самых лучших. Другие проследили контур злой птицы, которая нападает на золотистые локоны президента. Некоторые пользователи просто указывали на гипнотическую природу его волос, а несколько пользователей шутили, что волосы пытались совершить побег. Его политические меры могут быть спорными, но интернет, к счастью, всегда найдет способ, чтобы создать красоту в хаосе, комментирует издание The Independent. Популярный сайт KnowYourMeme даже имеет веб-страницу, посвященную пародиям на президентские волосы. Они имеют учетную запись в Twitter. Как сообщал 23 февраля 2018 Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп показал лысину миру. Donald Trump's hair is a metaphor for his presidency. pic.twitter.com/nVaGBrXKKf - Denizcan James (@MrFilmkritik) 5 апреля 2018 watching his hair blow in the wind is honestly hypnotic pic.twitter.com/k82Kl37Ejq - David Mack (@davidmackau) 5 апреля 2018 Anyone else see one angry bird attacking another bird peacefully resting in Trump's hair today? pic.twitter.com/ZUTkvMjKYv - Ashe Schow (@AsheSchow) 5 апреля 2018 if you then you

do not love do not deserve

me at my me at my pic.twitter.com/4KCOg46X6O - Stephen Miller (@redsteeze) 5 апреля 2018 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



