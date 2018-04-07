|В сети появились новые неудачные фото Трампа и его прически
|07.04.2018 16:38
|
Новые фото прически президента США Дональда Трампа, сделанные во время его посадки на самолет в Западной Вирджинии в четверг, в очередной раз вдохновили пользователей Twitter на создание мемов и шуток, передает
Некоторые воспользовался возможностью, чтобы использовать недавно популяризированный мем "If you do not love me at my" ...("Если не любишь меня таким..." - англ.) - шутка о том, что любить людей стоит в любых проявлениях, даже в не самых лучших. Другие проследили контур злой птицы, которая нападает на золотистые локоны президента.
Некоторые пользователи просто указывали на гипнотическую природу его волос, а несколько пользователей шутили, что волосы пытались совершить побег.
Его политические меры могут быть спорными, но интернет, к счастью, всегда найдет способ, чтобы создать красоту в хаосе, комментирует издание The Independent.
Популярный сайт KnowYourMeme даже имеет веб-страницу, посвященную пародиям на президентские волосы. Они имеют учетную запись в Twitter.
Как сообщал 23 февраля 2018 Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп показал лысину миру.
Теги: новости мира видео видео сводки апреля унн его волосы даже