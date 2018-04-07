|Пленки Холодницкого: как Супрун давали взятку (видео)
|07.04.2018 16:38
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В распоряжении журналистов оказалась видеозапись Национального антикоррупционного бюро, на котором и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун предлагают взятку квартирой, сообщает со ссылкой на .
На видео чиновнице предлагают взятку в виде квартиры в обмен на медицинское оборудование для больницы города Вишневое.
Отмечается, что это один из эпизодов, которые были записаны с помощью аквариума в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого. В нем фигурируют не менее пяти человек.
На "пленках" присутствует помощник Олега Ляшко Александр Богачев, который является главой Киево-Святошинского районного отделения Радикальной партии. Он утверждает, что Супрун сама жаловалась на жилищные условия и он решил помочь, за что его "теперь хотят судить".
Также на видео мэр Вишневого Илья Диков лично встречается с Ульяной Супрун и обсуждает схему передачи ей квартиры через "собственные фонды", которую должны были оформить на ее помощника.