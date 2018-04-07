|Неочікувано: зірка "Школи" і "Голосу країна" випустила новий кліп (ВІДЕО)
|07.04.2018 16:45
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Зірка серіалу "Школа" та учасниця команди Джамали на шоу "Голос країни" Анна Трінчер напередодні презентувала свій перший кліп.
Разом з Анною у ролику знявся її колега по знімальному майданчику Богдан Осадчук.
"Друзі, прем'єра пісні, над якою я дуже довго працювала. Це дуже важлива для мене презентація, кожна нотка просякнута мною. Я дуже сподіваюся, що вас зачепить ця пісня не менше, ніж мене. Когось, можливо, змотивує, комусь допоможе", — звернулася співачка до шанувальників.
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