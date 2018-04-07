Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что попавший под санкции США российский бизнесмен Олег Дерипаска с американским политтехнологом Полом Манафортом с 2005 года ведет против него пропагандистскую кампанию. Саакашвили про Дерипаску: Совершенно возмутительный тип Фото: ЕРА "Санкции, введенные против российских олигархов, включая зятя Путина, американской администрацией – беспрецедентны. Мне особенно понравились санкции против Дерипаски, который сразу после из объявления потерял четвертую часть своего капитала", – отметил он.По словам экс-президента Грузии, Дерипаска и американский политтехнолог Пол Манафорт начали против него дискредитирующую кампанию в международной прессе."Именно Дерипаска вместе с Манафортом вел против меня большую пропагандистскую кампанию в международной прессе, начиная с 2005 года. Сколько мерзости они тогда писали про нас по всему миру. Я один раз видел Дерипаску (он сидел рядом со мной на бизнес-ланче) – совершенно возмутительный тип!" – подчеркнул Саакашвили. https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/1909091159121256 Под новые санкции США попал и сам Дерипаска, и часть его бизнеса, в частности, группа "Базовый элемент", группа En+, компания "Русал", корпорация "Русские машины", группа ГАЗ. После введения новых ограничительных мер акции компаний бизнесмена обвалились на 10–20%, подешевев на бирже почти на $3 млрд.Reuters отмечает, что решение Вашингтона включить Дерипаску в санкционный список отразится на компаниях по всему миру, так как его бизнес-империя имеет глобальный охват и сотрудничает с крупными транснациональными корпорациями.6 апреля США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.Согласно закону CAATSA, минфин США в сотрудничестве с Государственным департаментом в январе 2018 года предоставил Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В нем упомянуты помощники и советники президента РФ Владимира Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга.Путин тогда заявлял, что Россия не будет отвечать на "недружественный акт". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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