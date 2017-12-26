Американские диетологи бьют тревогу относительно одного из продуктов из категории «фаст фуд».

Как сообщает Health Today, речь идет о хот-догах, информирует news.eizvestia.com.

В публикации отмечается, что каждое лето в США потребляется около 7 миллиардов хот-догов. Впрочем, данное лакомство не редкость и для Украины. В каждом парке стоит несколько палаток, где продаются эти закуски, а к ним выстраивается очередь из детей и взрослых.

Как правило, при производстве хот-догов используют свинину, говядину и куриное мясо. Но кроме этого, весь процесс также включает добавление останков других животных. В фарщ может идти кожа, жир, ножки и когти, а также многочисленные добавки, такие как соль, кукурузный сироп, глутамат натрия, предназначенных для усиления вкуса.

И самое страшное в них — это процесс создания мононатриевых глутаматных и карминовых ароматов, которые создаются из скорлупы мелких жуков, вареных в аммиаке и карбонате натрия.

Более того, исследование, проведенное в Гавайском университете, показало, что обработанное мясо повышает шансы на развитие рака поджелудочной железы на 67%.

В это мясо входят добавки, такие как нитриты и нитраты, которые являются очень опасными ингредиентами, повышающие риск развития рака поджелудочной железы, рака кишечника, рака мочевого пузыря и рака желудка.

По данным Американского института исследований рака, только один хот-дог может повысить риск колоректального рака на 21%.

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