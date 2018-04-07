Заявление министра обороны Украины Степана Полторака "о нежелании драться, освобождать свои территории" – это "клиника", считает волонтер Юрий Касьянов. Касьянов: Мы действительно не варвары, уничтожившие Чечню Фото: Юрий Касьянов / Facebook 6 апреля министр сказал: "Мы не планируем проводить широкомасштабные наступательные действия и осуществлять захват территории так, как это делала Россия в Чечне, уничтожая тысячи мирных жителей. Украина – страна цивилизованная и цивилизованными методами будет решать проблему возвращения всех оккупированных захватчиком территорий".По этому поводу Касьянов сделал экскурс в историю."Римская цивилизация погибла под ударами варваров, когда ее политическая элита выродилась, и военная сила сошла на нет. Поэтому сильные цивилизованные страны мира полагаются на военную сила как лучшую гарантию решения международных споров цивилизованным способом", – написал он.Волонтер отметил, что слабые цивилизации погибают."И когда министр обороны страны, которая защищается от агрессии, заявляет о нежелании драться, освобождать свои территории, это – клиника. Это разложение армии, деморализация общества, закат Римской империи, гибель цивилизации. Мы действительно не варвары, уничтожившие Чечню. И нам не нужна их Москва. Нам надо брать пример с маленького Израиля, не убоявшегося куда более сильных агрессивных соседей. Поступившего по-настоящему цивилизованно. Давшего всем по зубам", – считает Касьянов. https://www.facebook.com/brtcomua/posts/1715318238528823 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года.20 января 2018 года президент Петр Порошенко подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", который Верховная Рада приняла 18 января 2018 года. Согласно закону, антитеррористическую операцию на Донбассе заменили на операцию Объединенных сил.5 апреля Порошенко заявил, что дата окончания АТО на Донбассе будет объявлена в мае. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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