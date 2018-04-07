В Киеве 7 апреля мужчина упал в маршрутке и получил скальпированную рану головы.

«Мужчине сняло скальп в киевской маршрутке: лужа крови, скорая и кипеж», – об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook, информирует svodka.net.

Это случилось на Оболони в маршрутке №476. Отмечается, что 54-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения заснул и упал. Он сильно ударился головой об острые элементы салона.

«Получил обширную скальпированную рану головы, сотрясение мозга. Срочно госпитализирован в БСМП. На место выехали копы и СОГ», – резюмировали в сообществе.

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