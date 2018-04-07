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В окружении Путина ведется ожесточенная война, мириться ли с Западом – Белковский
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07.04.2018 17:06
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Часть окружения президента РФ Владимира Путина считает, что из
Донбасса следует вывести "ихтамнетов" и передать контроль над
границей миротворцам, отметил российский политолог Станислав
Белковский. Белковский: Россия должна выйти из изоляции Фото:
Александр Хоменко / Gordonua.com "Сейчас в окружении Владимира
Путина ведется ожесточенная война на тему: все-таки частично
мириться с Западом на протяжении только что начавшегося, а
действительно пятого срока российского лидера или продолжат
конфронтацию если не до победного, то до полупобедного
конца", – сказал он.По словам политолога, часть окружения
"считает, что надо все-таки вывести "ихтамнетов" и "отпускников" из
отдельных районов Донецкой и Луганской областей (они же
самопровозглашенные ЛНР и ДНР), допустить туда ввод американских
миротворцев и передать миротворцам и Украине контроль над
границей"."Другая часть путинского окружения склонна полагать, что
это неизбежный путь к поражению, который ничего стране не даст. Кто
победит, я не знаю. Во всяком случае, это будет обсуждаться и
дальше. Но что для меня очевидно – что Россия должна выйти из
изоляции", – считает Белковский.По его мнению, если этого не
произойдет, РФ будет обречена "и на экономическую, и на
технологическую, и самое главное – на интеллектуальную
деградацию".Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в
апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами
Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть
Донецкой и Луганской областей.Украина, США и ряд других государств
обвиняют Российскую Федерацию во вмешательстве в конфликт:
использовании регулярных войск в боевых действиях на стороне
боевиков, поставках им оружия и финансовой поддержке. Российское
руководство отвергает эти обвинения и утверждает, что РФ
не является стороной противостояния.Украинская сторона часто
заявляла о задержании и гибели российских солдат в зоне
АТО. В ответ в РФ утверждали, что на Донбассе воюют
российские добровольцы.
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