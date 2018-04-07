Часть окружения президента РФ Владимира Путина считает, что из Донбасса следует вывести "ихтамнетов" и передать контроль над границей миротворцам, отметил российский политолог Станислав Белковский. Белковский: Россия должна выйти из изоляции Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com "Сейчас в окружении Владимира Путина ведется ожесточенная война на тему: все-таки частично мириться с Западом на протяжении только что начавшегося, а действительно пятого срока российского лидера или продолжат конфронтацию если не до победного, то до полупобедного конца", – сказал он.По словам политолога, часть окружения "считает, что надо все-таки вывести "ихтамнетов" и "отпускников" из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (они же самопровозглашенные ЛНР и ДНР), допустить туда ввод американских миротворцев и передать миротворцам и Украине контроль над границей"."Другая часть путинского окружения склонна полагать, что это неизбежный путь к поражению, который ничего стране не даст. Кто победит, я не знаю. Во всяком случае, это будет обсуждаться и дальше. Но что для меня очевидно – что Россия должна выйти из изоляции", – считает Белковский.По его мнению, если этого не произойдет, РФ будет обречена "и на экономическую, и на технологическую, и самое главное – на интеллектуальную деградацию".Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Украина, США и ряд других государств обвиняют Российскую Федерацию во вмешательстве в конфликт: использовании регулярных войск в боевых действиях на стороне боевиков, поставках им оружия и финансовой поддержке. Российское руководство отвергает эти обвинения и утверждает, что РФ не является стороной противостояния.Украинская сторона часто заявляла о задержании и гибели российских солдат в зоне АТО. В ответ в РФ утверждали, что на Донбассе воюют российские добровольцы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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