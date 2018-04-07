Министерство экономического развития опубликовало консенсус-прогноз, относительно роста макроэкономических показателей в течение следующих 3 лет.

считает, что в течение 2018-2021 годов показатель минимальной зарплаты в Украине вырастет в полтора раза, передает со ссылкой на .

Предполагается, что минимальная зарплата начнет увеличиваться уже в 2018. В этом году ее планируют повысить до 3 900 грн (сейчас мин. зарплата составляет 3 723 грн), предыдущий консенсус-прогноз министерства не предусматривал таких изменений на нынешний год. В 2019 году минимальная зарплата должна вырасти до 4 600 грн (ранее прогнозировали увеличение до 4 057 грн), в 2020 году этот показатель должны увеличить до 5 400 грн (планировалось 4 300 грн), а в 2021 - до 6 200. Согласно этого до конца 2021 минимальная зарплата в Украине будет составлять уже 6,5-7 тыс. грн.

отмечает, что существенно повысить минималку сразу невозможно, ведь для этого нужны дополнительные средства на зарплаты бюджетникам.

"Резко повышать минималку, срывая всa экономические балансы - это дилетантство. Мы же не хотим получить галопирующую инфляцию и вылететь из программы . Параметры, которые есть в бюджете, соответствуют прогнозируемом росте экономики и инфляционным ожиданиям", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

Консенсус-прогноз - это один из многочисленных методов прогнозирования ситуации в экономике и на финансовых рынках. При составлении консенсус-прогноза берется среднее значение экономических или рыночных показателей, выбранных из ряда прогнозов информационно-аналитических агентств и независимых экспертов. В Украине ими есть "CASE Украина", The Bleyzer Foundation, и материалы государственных учреждений.

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