Венгрия не может заблокировать евроинтеграцию Украины в ответ на принятие языкового закона, ведь интеграция на самом деле не происходит.

«Я могу их (украинцев – ред.) успокоить: нельзя заблокировать то, чего нет. Европейская интеграция как таковая не происходит, мы стоим на месте. Мы просто сближаемся с Европейским союзом в части безвизового режима, в части Соглашения об ассоциации, но это не европейская интеграция. Европейская интеграция начнется тогда, когда у нас будет конкретный план действий, когда мы уже официально будем кандидатом на членство в Европейском союзе в соответствии с копенгагенскими критериями, частью которых является решение языковых вопросов», — поведал знаток, информирует svodka.net.

По его словам, заявления Венгрии о намерении блокировать евроинтеграцию Украины являются лишь политическими разговорами.

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