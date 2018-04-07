В датском городе Вордингборг, расположенном на острове Зеландия в Балтийском море старая силосная башня в местном порту обрушилась на здание библиотеки во время неудачного сноса. Соответствующее видео опубликовали на YouTube местные жители, передает

В пятницу, 6 апреля, специалисты взорвали башню, однако вопреки плану она рухнула на здание библиотеки.

На месте происшествия дежурили полицейские и спасатели. По их данным, на месте падения обломков никто из присутствующих горожан рабочих не пострадал, пишет New York Post.

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