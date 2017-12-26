Украинская певица Настя Каменских, экс-участница дуэта "Потап и Настя", начавшая сольную карьеру под именем NK, подготовила рождественский фильм. Она исполнила мировые рождественские хиты на четырех языках (английском, итальянском, украинском и русском), а также новогодние и рождественские авторские песни. "Идея создать рождественский фильм появилась из-за непреодолимого желания Насти вдохновить людей поверить в рождественское чудо, открыть сердца и наполнить их любовью", – говорится в описании видео. За роялем Каменских аккомпанировал композитор Дмитрий Саратский. | Каменских исполнила рождественские песни на четырех языках Скриншот: NKofficial / YouTube Ролик набрал на YouTube почти 60 тыс. просмотров менее чем за сутки с момента публикации.видео Видео: NKofficial / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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