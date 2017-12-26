Xmas with NK. Каменских подготовила рождественский фильм. Видео
26.12.2017 12:22
Украинская певица Настя Каменских, экс-участница дуэта "Потап и
Настя", начавшая сольную карьеру под именем NK, подготовила
рождественский фильм. Она исполнила мировые рождественские хиты на
четырех языках (английском, итальянском, украинском и русском), а
также новогодние и рождественские авторские песни. "Идея создать
рождественский фильм появилась из-за непреодолимого желания Насти
вдохновить людей поверить в рождественское чудо, открыть сердца и
наполнить их любовью", – говорится в описании видео. За роялем
Каменских аккомпанировал композитор Дмитрий Саратский. |
Каменских исполнила рождественские песни на четырех языках
Скриншот: NKofficial / YouTube Ролик набрал на YouTube почти 60
тыс. просмотров менее чем за сутки с момента публикации.видео
Видео: NKofficial / YouTube