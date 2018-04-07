Утро многих украинцев начинается одинаково: чай или кофе, бутерброд с колбасой. Просто и вкусно. Но вот полезно ли?

Еще с советских времён многие помнят: докторская колбаса по 2-20 – продукт мясной и почти диетический, пишет со ссылкой на .

Производить ее начали в 30-х годах прошлого века в СССР. Для лечебного питания.

Производство такой колбасы было дорогим, цена – низкой. Разницу мясокомбинатам доплачивало государство.

На смену советскому социализму пришли будни рыночной экономики. Доплачивать перестали. Работать в убыток никто не хотел. Начали хитрить.

Вместе с заменителями стали прибавлять больше воды.

Таким образом, по словам эксперта, из одного килограмма мяса можно получить кило шестьсот колбасы.

В одном из столичных магазинчиков внимание журналистов привлекла вареная колбаса с "европейским" названием и украинской ценой. Девяносто две гривны за килограмм.

Но настоящая вареная – согласно госстандарту – должна быть из говядины и свинины. А этот экземпляр произведен из мяса птицы.

По словам эксперта, хорошая колбаса высшего сорта должна стоить не менее 150 гривен.

Но журналисты решаются купить "на пробу".

Колбаса вареная "Европейская". Вот есть ли здесь мясо и можно ли вообще считать этот продукт колбасой – об этом расскажут лабораторные исследования.

Экспертизу проведет лаборатория Укрметртестстандарта. О качестве этой евро-колбасы – расскажем чуть позже. А пока же узнаем – какой она должна быть?

Так, высший сорт предусматривает, что мясное сырье должно состоять полностью из мяса, сала, это могут быть субпродукты, это могут быть яйца, сыр, масло, молоко.

В экземпляре, который журналисты отдали в лабораторию, первым указан какой-то необыкновенный ингредиент – мякоть птицы. О том, что это, не смог рассказать ни один знаток. Однако предположили, что это могут быть хрящи и шкурки, сделанные в виде мякоти.

В поисках загадочной мякоти журналисты посетили несколько украинских предприятий. Вот, к примеру, завод, на складе которого мясных туш – не обнаружено. Зато полным-полно свиной шкуры.

Ее измельчат до состояния однородной массы. Подкрасят искусственными красителями и стабилизируют химическими добавками. Всей этой химией, к тому же – просроченной, склад забит под завязку.

Это – будущая вареная колбаса. С ароматом мяса, но без мяса.

А вот другой завод. Также заполнен вкусовой химией. Нашлись и мясные туши. Правда, они не первой свежести. На печати – 1974 год.

Последствия употребления подобной продукции могут быть плачевными.

К примеру, глутамат натрия. Порошок белого цвета. Предназначен для того, чтобы скрыть низкое качество сырья. И не только.

"Он усиливает вкус в сотни раз. И человеку очень хорошо. Выделяются определенные гормоны. Дофамин, гормоны радости. И нам хорошо, нам приятно. Мы хотим есть этот продукт постоянно", - говорит диетолог.

И набирать лишний вес, терять зрение.

А вот нитрит натрия. Этим веществом колбасу подкрашивают – и она приобретает аппетитно красный цвет. Со временем станет неаппетитно и даже очень больно.

"Нитраты, попадая в желудок, соединяются с аминами, и возникают канцерогены. И сейчас ВОЗ (Всемирная организация охраны здоровья) говорит о том, что может приводить к раку. Раку поджелудочной, раку прямой кишки", – говорит знаток.

Между тем в Украине существует целая служба контроля. На сегодняшний день, производитель, который перерабатывает продукцию животного происхождения, подлежит контролю один раз в два года.

О плановой проверке производитель знает заранее. Он к ней будет готов. А можно и вовсе сменить вывеску и избежать проверок. Но, допустим, производителя таки уличили в нарушениях. Что ему грозит?

Реализация неправильно маркированных пищевых продуктов: юридические лица – от 5 до 8 минимальных заработных плат, физические лица – от 3 до 5.

Между тем журналисты решили выяснить, как обстоят дела у соседей.

В польском городе Лодзь небольшой мясокомбинат работает уже второй десяток лет. Ни зловония, ни грязи.

Настоящее охлажденное мясо, натуральные специи. Коптят, используя щепу. Отследить можно все – на любом этапе производства.

Каждая партия готовой продукции маркируется специальной этикеткой с кодом. Благодаря этому коду можно узнать – из чего сделана эта колбаса. Этикетка хранится в течение года.

В Польше требования к качеству продукции – суровые, а штрафы – огромные. Могут оштрафовать производителя на 10% от годового оборота.

То есть если у предприятия годовой оборот – 10 миллионов долларов, в случае выявления нарушения, компанию оштрафуют на миллион долларов.

"Если кто-то говорит, что в сосиске – 98% мяса, а на самом деле там оказывается 98% сырья механической обвалки, то это – фальсификация продукции! Мясо механической обработки не является мясом! Ждите наказания", – говорит Станислав Палка, директор Лодзьского центра качества пищевых продуктов.

Механическая обвалка – это как раз перемалывание жил, костей и обрезков – в подобие фарша. Интересуемся у владельца – сколько колбасы у него получается из килограмма мяса?

"От семисот пятидесяти грамм до килограмма и двухсот грамм. В зависимости от того – замороженная это колбаса, или уже готовая и подсушенная", – говорит Збигнев Крук, хозяин мясоперерабатывающего предприятия.

Украинский показатель – кило шестьсот грамм колбасы из свиной шкурки и таблицы Менделеева.

Подтвердят ли это в лаборатории Укрметртестстандарта, куда журналисты сдали на анализ евро-колбасу? Итак, в продукте отсутствуют бактерии кишечной палочки, нет крахмала, костной массы и сои.

Белка в колбасе оказалось меньше, чем положено по ГОСТу.

По словам эксперта, его могли заменить, к примеру, на шкурки, костную муку или другие неизвестные добавки.

Вероятнее только, так и было – видео журналистов это лишь подтверждает.

В свою очередь, Борис Кобаль, директор департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы говорит, что инициатором пересмотра этих штрафов должен быть законодатель, но донести до него должна Госпродпотребслужба.

Она и доносит. Документы разрабатывает. Но до войны с производителями фальшивой и опасной колбасы дело не доходит.

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