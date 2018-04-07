На здоровый сон влияет много факторов — это и стресс, и продукты. Однако ключевым фактором все же является поза, в которой мы спим.

Как пишет Independent, ученые из Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна определили, что избежать проблем со сном, таких, например, как апноэ (временное прекращение дыхания), нарушение кровообращения, боль в шее и даже кошмары, удастся с помощью самой благоприятной для организма позы для сна, информирует svodka.net.

По словам экспертов, надо спать на спине. Такая поза снизить боль в области шеи и позвоночника и даже снизит вероятность изжоги.

Как научиться спать на спине?

Шелби Харрис, специалист по медицинскому сну и профессор колледжа Альберта Эйнштейна, рассказала, как научиться спать на спине. Эксперт рекомендует расположить подушки с обеих сторон тела, а одну — между коленями. Этот метод позволит не поворачиваться на бок во время сна.

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Если это не помогло, можно попробовать другой способ: пришить теннисный мяч в подкладку верхней части пижамы на тот бок, на котором вы обычно привыкли спать.

Таким образом, во время движений ночью дискомфорт не даст вам перевернуться в любимое положение.

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