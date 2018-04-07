России следует выполнять подписанные ею Минские соглашения, отметил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Волкер занимается урегулированием ситуации на Донбассе Фото: ЕРА "Россия и поддерживаемые ею боевики на востоке Украины должны прекратить угрожать или запугивать СММ ОБСЕ и начать выполнять Минские договоренности, которые она подписала", – подчеркнул он. Russia and its proxies in eastern Ukraine need to stop threatening or intimidating the @OSCE * SMM and start fulfilling the Minsk agreements that it signed up to. https://t.co/qTEOXPvxqZ — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 7 апреля 2018 г. Волкер занимается урегулированием ситуации на Донбассе.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. РФ отрицает свою причастность к конфликту.Украина, США и ряд других государств обвиняют Российскую Федерацию во вмешательстве в конфликт: использовании регулярных войск в боевых действиях на стороне боевиков, поставках им оружия и финансовой поддержке. Российское руководство отвергает эти обвинения и утверждает, что РФ не является стороной противостояния.Украинская сторона часто заявляла о задержании и гибели российских солдат в зоне АТО. В ответ в РФ утверждали, что на Донбассе воюют российские добровольцы.СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе. Миссия начала свою работу 29 июля 2014 года. 22 марта мандат миссии продлили до 31 марта 2019 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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