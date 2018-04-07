|В Минфине США официально раскрыли личность дочери Путина
|07.04.2018 17:27
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В Министерстве финансов США официально заявили, что Катерина Тихонова — дочь президента России Владимира Путина.
Об этом говорится в пояснительной записки к новому санкционному списку на сайте Министерства финансов США, информирует svodka.net.
В санкционный список попал прежний муж Тихоновой — 36-летний бизнесмен Кирилл Шамалов.
«Шамалов женился на дочери Путина Катерине Тихоновой в феврале 2013 года и его состояние выросло в разы сразу после вступления в брак; только за 18 месяцев он получил большую долю акций „Сибура“ — российской компании, которая занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа», — сказано в пояснительной записке.
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