Друзья кот Балу и пес Генри из штата Колорадо США прославились на весь мир, благодаря дружбе и общим походам в горы с хозяевами, которые завели для питомцев отдельный аккаунт в Instagram, собравший более полмиллиона подписчиков. О том, как встретились и подружились животные, рассказали владельцы изданию ВВС .

Парочка влюбленных из Бостона переехала в Колорадо, чтобы жить ближе к природе, а когда обустроилась - взяла из приюта брошенную хозяевами собаку, которой оказался Генри - помесь немецкой овчарки, хаски, боксера, стаффордширского терьера и австралийской овчарки. Он начал ходить с парой в походы.

Год спустя девушка решила, что слишком часто размещает в своих аккаунтах в соцсетях фотографии Генри, и создала ему собственный аккаунт. За первые три года существования аккаунт Генри набрал 30 тысяч подписчиков, однако их количество существенно выросло только после того, как к песику присоединился Балу. Как и Генри, Балу ребята нашли в приюте.

"Как только Балу встретился с Генри, он сразу же к нему привязался. Привязался настолько, что если мне надо было его успокоить, я просто клала его рядом с Генри, и он тут же засыпал", - рассказывает хозяйка животных. Балу, судя по всему, считает себя собакой

"Уверена, Балу думает, что Генри - его мама", - продолжает она. По словам девушки, первые несколько месяцев он даже пытался найти у него сосцы и покормиться.

Фотографии и видеоролики с совместными прогулками кота и пса, на которые, кота тоже выводят на поводке, стали невероятно популярными в соцсетях. А пользователи, комментируя их снимки, утверждают, что эта парочка делает жизнь веселее.

Как сообщал svodka.net ранее, небольшая собачка по имени Гома стала звездой сети , набрав на своей странице в социальной сети Instagram более 60 тысяч подписчиков, которые следят за его новыми снимками и восхищаются необычной формой ушей.

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